Кальярі залишить основного воротаря у запасі на матч із Наполі через його зацікавленість у поразці

Основний воротар Кальярі Елія Капріле не вийде у стартовому складі команди на матч заключного, 38 туру Серії А проти Наполі.

Про це повідомляє Cronache della Campania.

Таке рішення головного тренера Кальярі пов’язане з конфліктом інтересів, який виник у Капріле. Наполі перемога у цьому матчі гарантовано принесе чемпіонство, а 23-річний воротар належить неаполітанцям.

Капріле перейшов у Кальярі на правах оренди в січні поточного року. У першій половині участі він встиг провести 4 матчі в Серії А за Наполі. Це означає, що Елія може бути зацікавлений у поразці Кальярі: у разі перемоги Наполі він стане чемпіоном Італії та отримає золоту медаль першості.

Нагадаємо, матчі 38 туру Серії А Наполі – Кальярі та Комо – Інтер відбудуться в п’ятницю, 23 травня, початок – о 21:45 за київським часом.