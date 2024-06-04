"Скеля" звернувся до Усика: З нетерпінням чекаю роботи з тобою, мій брате

Американський актор та реслер Двейн "Скеля" Джонсон зніметься в одному фільмі з Олександром Усиком.

Про це він оголосив у своєму Instagram.

"Не зламай мені щелепу, чемпіоне! Для нас велика честь, що новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик приєднався до акторського складу фільму The Smashing Machine ("Ударна машина — з англійської).

Усик зіграє роль Ігоря Вовчанчина — справжньої української легенди ММА, який провів легендарні бої в епоху безкомпромісності в MMA, а також історичний поєдинок проти самого Марка Керра — "Ударної машини".

Я дуже поважаю Олександра Усика і для мене буде честю вийти з ним на ринг. З нетерпінням чекаю роботи з тобою, мій брате", — написав Джонсон.