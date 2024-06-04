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"Скеля" звернувся до Усика: З нетерпінням чекаю роботи з тобою, мій брате

Игорь Чернявский — 4 червня, 14:35
Скеля звернувся до Усика: З нетерпінням чекаю роботи з тобою, мій брате

Американський актор та реслер Двейн "Скеля" Джонсон зніметься в одному фільмі з Олександром Усиком.

Про це він оголосив у своєму Instagram.

"Не зламай мені щелепу, чемпіоне! Для нас велика честь, що новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик приєднався до акторського складу фільму The Smashing Machine ("Ударна машина — з англійської).

Усик зіграє роль Ігоря Вовчанчина — справжньої української легенди ММА, який провів легендарні бої в епоху безкомпромісності в MMA, а також історичний поєдинок проти самого Марка Керра — "Ударної машини".

Я дуже поважаю Олександра Усика і для мене буде честю вийти з ним на ринг. З нетерпінням чекаю роботи з тобою, мій брате", — написав Джонсон.

Усик вже відповів легендарному реслеру, зробивши репост його публікації та написавши: "Величезна повага. З нетерпінням чекаю на роботу з вами".

Прем’єра фільму запланована на 2025 рік. У стрічці також знімуться Емілі Блант, Ліндсі Гевін та Зоя Косович.

Олександр Усик

Олександр Усик

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