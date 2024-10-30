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Пятенко: Жіноча збірна України проти Бельгії викладеться на повну

Руслан Травкін — 30 жовтня, 21:54
Пятенко: Жіноча збірна України проти Бельгії викладеться на повну
Володимир Пятенко
УАФ

Наставник жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко похвалив збірну Бельгії, наступного суперника "синьо-жовтих" у кваліфікації на Євро-2025, але запевнив, що футболістки викладуться на максимум у цьому протистоянні.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Радість після перемоги над Туреччиною була нестриманою, перемога – це позитив. Але довго радіти не будемо, бо вже наступні суперники дуже серйозні.

Чого очікую від Бельгії? Греція протрималася з ними 120 хвилин до першого пропущеного. У першій грі не пропустили, у другій пропустили на 36 хвилині лише.

Бельгія – топкоманда, очікуємо складної гри, але як завжди, будемо віддаватися на повну, готуватися. Будемо намагатися пройти Бельгію" – сказав Пятенко.

Нагадаємо, що збірна України зуміла пройти Туреччину в двоматчевому протистоянні.

Перший матч фіналу плейоф відбору на жіночий Євро-2025 збірна України проведе на номінально домашньому стадіоні, який відбудеться 29 листопада. Матч-відповідь пройде 3 грудня у Левені, Бельгія.

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