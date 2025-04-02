Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Футболістка збірної України не зіграє проти Чехії через загибель брата на війні

Руслан Травкін — 2 квітня 2025, 14:26
Футболістка збірної України не зіграє проти Чехії через загибель брата на війні
Любов Шматко (№14)
УАФ

Футболістка збірної України Любов Шматко пропустить один із двох матчів проти Чехії в межах Ліги націй через загибель брата на війні.

Про це в коментарі "Суспільне Спорт" повідомив наставник національної команди Володимир Пятенко.

"Є горе в сім'ї Любов Шматко, загинув на війні її брат, що захищає країну, тому вона з Туреччини поїхала в Україну. Хоче побути з родиною. Ми її підтримуємо та чекаємо у збірній, бо і вона потрібна команді.

Тому у першій грі її не буде, але на другу – сподіваюся, вона підійде. Вона сильна, впорається. Співчуття їй та родині, підтримуємо її і сподіваємося, що все буде добре", – сказав Пятенко.

Любов є однією з найдосвідченіших футболісток у складі "синьо-жовтих". У деяких матчах вона виводила команду на поле в ролі капітана. Наразі вона грає за турецький Фомгетспор.

У вересні 2024 року в боях із російськими загарбниками загинув брат гравчині збірної України з пляжного футболу Сніжани Воловенко – Олександр.

Ліга націй УЄФА Жіноча збірна України з футболу Любов Шматко

Ліга націй УЄФА

Сила – в єдності: збірна України налаштовується на битву проти Чехії в Лізі націй
Відома заявка жіночої збірної України на два матчі Ліги націй із Чехією
Роналду: Навіть після незабитого пенальті знав, що ми пройдемо Данію
Історія не знає слова "якби": Судаков коротко прокоментував поразку від збірної Бельгії
Є позитивні аспекти цього протистояння: Ребров – про поразку від Бельгії

Останні новини