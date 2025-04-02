Футболістка збірної України не зіграє проти Чехії через загибель брата на війні

Футболістка збірної України Любов Шматко пропустить один із двох матчів проти Чехії в межах Ліги націй через загибель брата на війні.

Про це в коментарі "Суспільне Спорт" повідомив наставник національної команди Володимир Пятенко.

"Є горе в сім'ї Любов Шматко, загинув на війні її брат, що захищає країну, тому вона з Туреччини поїхала в Україну. Хоче побути з родиною. Ми її підтримуємо та чекаємо у збірній, бо і вона потрібна команді. Тому у першій грі її не буде, але на другу – сподіваюся, вона підійде. Вона сильна, впорається. Співчуття їй та родині, підтримуємо її і сподіваємося, що все буде добре", – сказав Пятенко.

Любов є однією з найдосвідченіших футболісток у складі "синьо-жовтих". У деяких матчах вона виводила команду на поле в ролі капітана. Наразі вона грає за турецький Фомгетспор.

У вересні 2024 року в боях із російськими загарбниками загинув брат гравчині збірної України з пляжного футболу Сніжани Воловенко – Олександр.