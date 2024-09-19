Динамо представило Володимира Кличка в якості амбасадора клубу

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко став амбасадором Динамо.

Про це київський клуб повідомив у своєму Instagram.

Як зазначили "біло-сині", мета співпраці з іменитим боксером спрямована на підвищення впізнаваності Динамо в Німеччині, адже саме у цій країні кияни будуть проводити свої домашні матчі в Лізі Європи.

Володимир Кличко є одним із найвпізнаваніших спортсменів у Німеччині, адже переважна частина його поєдинків відбулася тут.

Динамо розпочне свій шлях у Лізі Європи вже наступного четверга, 25 вересня, номінально домашнім поєдинком проти Лаціо. Гра пройде в Гамбурзі на Фолькспаркштадіон.