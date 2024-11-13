Він особливий: Родрі назвав ім'я гравця, який виграє Золотий м'яч

Володар Золотого м'яча 2024 року Родрі відзначив свого земляка Ламіна Ямала, заявивши, що вінгер Барселони у майбутньому виграє цю нагороду.

Цю думку півзахисника Манчестер Сіті процитував Фабріціо Романо.

"Ламін Ямал виграє Золотий м'яч, ось що я сказав!.

Я не можу сказати, чи виграє він більше одного, чи ні, давайте не будемо занадто тиснути на нього... Але він особливий. Ми відчули це з першого моменту.

Він повинен продовжувати, не зупинятися, бути скромним", – сказав Родрі.