Він особливий: Родрі назвав ім'я гравця, який виграє Золотий м'яч
Родрі
beIN Sports
Володар Золотого м'яча 2024 року Родрі відзначив свого земляка Ламіна Ямала, заявивши, що вінгер Барселони у майбутньому виграє цю нагороду.
Цю думку півзахисника Манчестер Сіті процитував Фабріціо Романо.
"Ламін Ямал виграє Золотий м'яч, ось що я сказав!.
Я не можу сказати, чи виграє він більше одного, чи ні, давайте не будемо занадто тиснути на нього... Але він особливий. Ми відчули це з першого моменту.
Він повинен продовжувати, не зупинятися, бути скромним", – сказав Родрі.
Нагадаємо, що Ламін Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем року за версією France Football.
Раніше Родрі прокоментував бойкот Реалом церемонії вручення Золотого м'яча.