В Мілан не піде. Болонья продовжила контракт із головним тренером

Болонья продовжила контракт із головним тренером команди Вінченцо Італьяно.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Нова угода розрахована на два роки – до літа 2027 року. Попередній контракт діяв до кінця червня 2026 року.

Підписавши цей контракт, Італьяно поставив крапку у розмовах щодо свого можливого переходу в Мілан. Також 47-річним фахівцем цікавилися й інші імениті італійські клуби.

Італьяно очолив Болонью влітку минулого року, у поточному сезоні привів команду до перемоги в Кубку Італії. Раніше італійський фахівець працював із такими командами як Вігонтіна Сан Паоло, Уніон Ардзіньяно, Трапані, Спеція та Фіорентина. З клубом із Флоренції двічі виходив у фінал Ліги конференцій, обидва були програні.