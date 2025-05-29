В Мілан не піде. Болонья продовжила контракт із головним тренером
Вінченцо Італьяно (зліва)
ФК Болонья
Болонья продовжила контракт із головним тренером команди Вінченцо Італьяно.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
Нова угода розрахована на два роки – до літа 2027 року. Попередній контракт діяв до кінця червня 2026 року.
Підписавши цей контракт, Італьяно поставив крапку у розмовах щодо свого можливого переходу в Мілан. Також 47-річним фахівцем цікавилися й інші імениті італійські клуби.
Італьяно очолив Болонью влітку минулого року, у поточному сезоні привів команду до перемоги в Кубку Італії. Раніше італійський фахівець працював із такими командами як Вігонтіна Сан Паоло, Уніон Ардзіньяно, Трапані, Спеція та Фіорентина. З клубом із Флоренції двічі виходив у фінал Ліги конференцій, обидва були програні.