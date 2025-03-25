Боелі готовий побудувати новий стадіон для Челсі

Власник Челсі Тодд Боелі висловився про можливість зведення нового стадіону замість "Стемфорд Брідж", який наразі лише 11-й в АПЛ за місткістю.

Слова бізнесмена наводить Talksport.

"В Лондоні це все робити дійсно важко. Тут багато мешканців, про яких треба турбуватись і фанатська база Челсі, яка має для нас пріоритет.

У довгостроковій перспективі, на мою думку, ми зможемо побудувати новий стадіон", – розповів Боелі.

Зазначимо, що розмови щодо нового стадіону в Челсі ведуться ще з 2017 року, коли лондонці заручились підтримкою місцевої влади та презентували проєкт нової арени на 60 000 місць.

Окрім того, "сині" неодноразово обговорювали можливість розширити "Стемфорд Брідж", але щільна міська забудова та залізнична дорога навколо стадіону не дали цим планам втілитись у реальність.

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