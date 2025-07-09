Влада Великої Британії схвалила створення Незалежного футбольного регулятора

Влада Великої Британії ухвалила закон про створення Незалежного футбольного регулятора (Football independent regulator).

Про це повідомляє Sky Sports.

Новостворений орган контролюватиме виконання та дотримання законодавства у п'яти вищих лігах Англії, а також слідкуватиме за доброчесністю директорів команд, щоб уникнути ситуації із затримкою або невиплатою зарплатні.

Також НФР матиме повноваження арбітражу на той випадок, якщо EFL та АПЛ не зможуть домовитись про фінансову допомогу першим.

Група парламентарів з Fair Game заявила, що ухвалення цього закону – перемога справедливості, стійкості та майбутнього футболу.

Читайте також : Відео Фото Безпорадність УЄФА та 115 звинувачень: за що Манчестер Сіті хочуть вигнати з АПЛ

Міністр культури Ліза Ненді також сказала, що пишається ухваленим законопроєктом та тим фактом, що взяла безпосередню участь у його створенні.

Каталізатором створення органу стали проблеми, з якими зіткнулись Болтон, Віган, Редінг та Шеффілд Венсдей – усі вони мали фінансові зобов'язання перед футболістами та персоналом, які не змогли виконати самостійно.