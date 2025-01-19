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Тоттенгем та Манчестер Юнайтед – головні претенденти на перемогу в Лізі Європи

Микола Дендак — 19 січня 2025, 18:40
Тоттенгем та Манчестер Юнайтед – головні претенденти на перемогу в Лізі Європи
УЄФА

Вже невдовзі розпочнеться передостанній тур основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25, зокрема свій матч зіграє київське Динамо. Суперником буде Галатасарай.

Турецький колектив є одним з головних фаворитів на перемогу в турнірі на думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet. На їхній тріумф можна поставити з коефіцієнтом 18,00.

Проте головним претендентом на трофей неочікувано вважається Тоттенгем (5,00). Також дуже високі шанси має Манчестер Юнайтед (5,50). Що цікаво, обидва клуби провально виступають в поточному розіграші АПЛ, посідаючи 15 та 13 місця відповідно.

Також серед фаворитів одразу 2 кривдники Динамо. Це іспанський Реал Сосьєдад (0:3) та італійський Лаціо (0:3).

Топ 5 фаворитів на перемогу в Лізі Європи

  1. Тоттенгем – 5,00;
  2. Манчестер Юнайтед – 5,50;
  3. Атлетик Більбао – 6,00;
  4. Реал Сосьєдад – 9,00;
  5. Лаціо – 9,00.

Нагадаємо, Динамо програло всі шість матчів в основному етапі Ліги Європи, забивши всього один гол. Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід у плейоф турніру.

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