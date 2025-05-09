Динамо назвало стартовий склад на матч з Поліссям в УПЛ

Тренерські штаби житомирського Полісся та київського Динамо визначилися зі стартовими складами на матч 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Полісся: Волинець, Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Назаренко, Гуцуляк, Андрієвський, Бабанко, Брістріч, Крушинський, Батіста

Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Попов, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Матч розпочнеться о 18:00. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Динамо лідирує в турнірній таблиці УПЛ за три тури до фінішу з 67 очками в активі. Полісся з 43 балами посідає п'яте місце.

Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України з футболу між Динамо та Шахтарем покажуть безплатно.