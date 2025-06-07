Став відомий регламент турніру Canadian Shield, де зіграє збірна України

Став відомий регламент матчів на турнірі Canadian Shield, де два поєдинки зіграє збірна України.

Про це повідомляє УАФ.

Участь у змаганнях окрім "синьо-жовтих" візьмуть Канада, Нова Зеландія та Кот-д’Івуар. Кожна команда зіграє два матчі.

Переможець буде виявлятися в усіх поєдинках: у разі нічиєї в основний час одразу буде призначатися серія пенальті. За перемогу нараховуватимуться три очки, за перемогу в серії післяматчевих пенальті – два й за поразку в серії післяматчевих пенальті – одне.

Команда, яка набере найбільшу кількість очок після завершення всіх матчів, стане переможцем турніру.

Напередодні визначилась заявка збірної України на матч проти Канади. У список потрапили усі доступні футболісти, окрім Владислава Дубінчака, який раніше захворів на вітрянку.

Матч розпочнеться о 22:30 за київським часом.