Бражко переміг у номінації Прогрес року за версією УАФ

Визначився переможець номінації Прогрес року за версією УАФ, ним став півзахисник Динамо Володимир Бражко.

Про це Українська асоціація футболу оголосила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Голосування проводилось серед уболівальників на ресурсах УАФ. У підсумку Бражко набрав майже 46% голосів у даній номінації, випередивши Георгія Судакова (понад 38%) та Олексія Гуцуляка (понад 16%).

Нагадаємо, 22-річний хавбек у березні 2024 року дебютував за "синьо-жовтих" та зіграв 9 матчів, зокрема провів усі три гри на Євро-2024.