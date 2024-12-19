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Бражко переміг у номінації Прогрес року за версією УАФ

Олександр Булава — 19 грудня 2024, 10:47
Бражко переміг у номінації Прогрес року за версією УАФ
Володимир Бражко
ФК Динамо

Визначився переможець номінації Прогрес року за версією УАФ, ним став півзахисник Динамо Володимир Бражко.

Про це Українська асоціація футболу оголосила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Голосування проводилось серед уболівальників на ресурсах УАФ. У підсумку Бражко набрав майже 46% голосів у даній номінації, випередивши Георгія Судакова (понад 38%) та Олексія Гуцуляка (понад 16%).

Нагадаємо, 22-річний хавбек у березні 2024 року дебютував за "синьо-жовтих" та зіграв 9 матчів, зокрема провів усі три гри на Євро-2024.

Напередодні Іван Калюжний переміг у номінації Дебют року.

Збірна України з футболу Українська асоціація футболу (УАФ) Володимир Бражко

Володимир Бражко

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