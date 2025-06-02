Пірамідз – переможець Ліги чемпіонів КАФ. У фіналі вони переграли клуб екстренера Шахтаря

Єгипетський Пірамідз став переможцем африканської Ліги чемпіонів.

Цей клуб за сумою двох матчів переграв представника Південно-Африканської Республіки Мамелоді Сандаунз 3:2.

Перша гра завершилася внічию (1:1). На домашній арені єгиптяни зуміли переграти опонентів.

За переможців забивали Фістон Майєле та Ахмед Самі. Наприкінці гри гості відквитали один м'яч, але на більше їх не вистачило.

Футбол – Ліга чемпіонів КАФ

Фінал, матч-відповідь, 1 червня

Пірамідз – Мамелоді Сандаунз 2:1 (1:0) (перший матч – 1:1)

Голи: 1:0 – Майєле (23), 2:0 – Самі (56), 2:1 – Рейнерс (76)

Зазначимо, що Мамелоді тренує Мігель Кардозу, який кілька років пропрацював у Шахтарі. З 2013 до 2016 року він очолював молодіжну команду "гірників", а в сезоні 2016/17 був помічником Паулу Фонсеки.

Футбольний клуб Пірамідз представляє місто Аль-Харам. Команда була заснована в 2008 році і тривалий час не мала успіхів. Усе змінилося з приходом арабських інвестицій в 2018 році. Пірамідз стали чемпіонами останніх чотирьох сезонів чемпіонату Єгипту.