УПЛ визнала Пономарьова найкращим тренером 5 туру

Українська Прем’єр-Ліга після догравання матчу Кривбас - Шахтар назвала найкращого тренера та гравця 5 туру.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур через догравання матчу між Кривбасом та Шахтарем розтягнувся на сім місяців.

Найкращим тренером туру група з 30 експертів визнала Віталія Пономарьова з Руха, який у вересні розгромив Інгулець (5:0). Він з мінімальною перевагою випередив у рейтингу за результатами опитування Віталія Первака (Лівий Берег) та Імада Ашура (Полісся).

Водночас найкращим гравцем визнали на той момент форварда Руха Ігора Краснопіра, який відзначився двома голами у воротах Інгульця.