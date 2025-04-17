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УПЛ визнала Пономарьова найкращим тренером 5 туру

Олександр Булава — 17 квітня 2025, 17:37
УПЛ визнала Пономарьова найкращим тренером 5 туру
Віталій Пономарьов
ФК Рух

Українська Прем’єр-Ліга після догравання матчу Кривбас - Шахтар назвала найкращого тренера та гравця 5 туру.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур через догравання матчу між Кривбасом та Шахтарем розтягнувся на сім місяців.

Найкращим тренером туру група з 30 експертів визнала Віталія Пономарьова з Руха, який у вересні розгромив Інгулець (5:0). Він з мінімальною перевагою випередив у рейтингу за результатами опитування Віталія Первака (Лівий Берег) та Імада Ашура (Полісся).

Водночас найкращим гравцем визнали на той момент форварда Руха Ігора Краснопіра, який відзначився двома голами у воротах Інгульця.

Символічна збірна туру:

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

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