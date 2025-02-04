УЄФА назвала господарів чемпіонату Європи-2027

На засіданні виконавчого комітету УЄФА було прийнято рішення про проведення фінального турніру чемпіонату Європи U-21 у 2027 році в Албанії та Сербії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Турнір за участю 16 команд заплановано провести на чотирьох стадіонах в Албанії та Сербії Матч-відкриття відбудеться в Сербії, а фінал – в Албанії.

Обидві країни-господарки отримали місця у фінальній частині турніру, а решта 14 путівок розіграються у відборі 2026 і 2027 років.

Нагадаємо, що найближчий чемпіонат Європи пройде у Словаччині з 12 червня по 5 липня. За результатами жеребкування Україна U-21 опинилася в групі D, де вона зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.