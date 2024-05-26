Визначились усі учасники АПЛ сезону-2024/2025
Саутгемптон переміг Лідс та став 20-м учасником, що кваліфікувався до Англійської Прем'єр-ліги наступного сезону.
"Святі" повернулися у вищий дивізіон англійського футболу після річної відсутності. Також з Чемпіоншипу до АПЛ піднявся Іпсвіч та Лестер. З Прем'єр-ліги вилетіли Шеффілд Юнайтед, Бернлі та Лутон.
Склад Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025
- Арсенал
- Астон Вілла
- Борнмут
- Брентфорд
- Брайтон
- Челсі
- Крістал Пелес
- Евертон
- Фулгем
- Іпсвіч Таун
- Лестер Сіті
- Ліверпуль
- Манчестер Сіті
- Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл Юнайтед
- Ноттінгем Форест
- Саутгемптон
- Тоттенгем
- Вест Гем
- Вулвергемптон
Напередодні Манчестер Юнайтед здолав Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії з футболу.