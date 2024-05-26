Визначились усі учасники АПЛ сезону-2024/2025

Саутгемптон переміг Лідс та став 20-м учасником, що кваліфікувався до Англійської Прем'єр-ліги наступного сезону.

"Святі" повернулися у вищий дивізіон англійського футболу після річної відсутності. Також з Чемпіоншипу до АПЛ піднявся Іпсвіч та Лестер. З Прем'єр-ліги вилетіли Шеффілд Юнайтед, Бернлі та Лутон.

Склад Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025

Арсенал

Астон Вілла

Борнмут

Брентфорд

Брайтон

Челсі

Крістал Пелес

Евертон

Фулгем

Іпсвіч Таун

Лестер Сіті

Ліверпуль

Манчестер Сіті

Манчестер Юнайтед

Ньюкасл Юнайтед

Ноттінгем Форест

Саутгемптон

Тоттенгем

Вест Гем

Вулвергемптон

The Premier League lineup for next season is complete 💯 pic.twitter.com/yP5myvcMIF — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) May 26, 2024

Напередодні Манчестер Юнайтед здолав Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії з футболу.