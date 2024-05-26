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Визначились усі учасники АПЛ сезону-2024/2025

Станіслав Лисак — 26 травня, 20:23
Визначились усі учасники АПЛ сезону-2024/2025

Саутгемптон переміг Лідс та став 20-м учасником, що кваліфікувався до Англійської Прем'єр-ліги наступного сезону.

"Святі" повернулися у вищий дивізіон англійського футболу після річної відсутності. Також з Чемпіоншипу до АПЛ піднявся Іпсвіч та Лестер. З Прем'єр-ліги вилетіли Шеффілд Юнайтед, Бернлі та Лутон.

Склад Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025

  • Арсенал
  • Астон Вілла
  • Борнмут
  • Брентфорд
  • Брайтон
  • Челсі
  • Крістал Пелес
  • Евертон
  • Фулгем
  • Іпсвіч Таун
  • Лестер Сіті
  • Ліверпуль
  • Манчестер Сіті
  • Манчестер Юнайтед
  • Ньюкасл Юнайтед
  • Ноттінгем Форест
  • Саутгемптон
  • Тоттенгем
  • Вест Гем
  • Вулвергемптон

Напередодні Манчестер Юнайтед здолав Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії з футболу.

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