Судаков і Матівєнко увійшли до складу Шахтаря на матч УПЛ проти Колоса

Головні тренери Шахтаря та Колоса, Маріно Пушич і Руслан Костишин, визначилися зі стартовими складами на матч 25 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Склади команд:

Шахтар: Фесюн, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Марлон, Бондаренко, Судаков, Кевін, Педріньо, Егіналду

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Сухар, Краснічі, Ррапай, Гагно, Велетень, Третьяков, Сидоров

Матч між Шахтарем і Колосом відбудеться у суботу, 19 квітня, на Арені Львів. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом. Шахтар і Колос наразі посідають 3 і 12 місця в турнірній таблиці УПЛ відповідно.

Суботній ігровий день в 25 турі УПЛ стартував львівським дербі, в якому Карпати обіграли Рух із рахунком 3:1.