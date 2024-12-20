Шахтар та Динамо дізнались суперників у плейоф Юнацької ліги УЄФА
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону-2024/25.
До 22 команд, що визначилися за підсумками етапу ліги Шлях Ліги чемпіонів, приєдналися 10 переможців 3-го раунду Шляху чемпіонів.
В 1/16 фіналу візьмуть участь два українські клуби – Шахтар Донецьк U-19 та Динамо Київ U-19. Суперником "гірників" стане німецький Гоффенгайм, а кияни зустрінуться з італійською Аталантою.
Перші матчі відбудуться 11 та 12 лютого.
Нагадаємо, Шахтар пройшов у плейоф завдяки 14 місцю у Шляху Ліги чемпіонів, а Динамо пройшло Марібор (Словенія) та 2 Коррику (Косово) по Шляху чемпіонів.