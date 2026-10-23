Визначились перші сім клубів, які зіграють на історичному жіночому клубному чемпіонаті світу
ФІФА
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Стали відомі перші сім команд, які зіграють на першому в історії клубному чемпіонаті світу серед жінок.
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
Так, змагання відбудеться у США в період з 5 по 30 січня 2028 року, а загальна кількість учасників складатиме 19 команд.
УЄФА буде представлена шістьма клубами, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, АФК та КАФ – трьома, а ще один колектив приїде від Океанії.
Перші сім учасників клубного ЧС серед жінок
- Барселона (Іспанія);
- Арсенал (Англія);
- Америка (Мексика);
- Готем (США);
- Ухань (Китай);
- Корінтіанс (Бразилія);
- Наегохян (Північна Корея);
Зазначається, що решту учасників оголосять пізніше.
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