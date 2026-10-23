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Визначились перші сім клубів, які зіграють на історичному жіночому клубному чемпіонаті світу

Володимир Максименко — 23 жовтня 2026, 13:33
Визначились перші сім клубів, які зіграють на історичному жіночому клубному чемпіонаті світу
ФІФА
Getty Images

Стали відомі перші сім команд, які зіграють на першому в історії клубному чемпіонаті світу серед жінок.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Так, змагання відбудеться у США в період з 5 по 30 січня 2028 року, а загальна кількість учасників складатиме 19 команд.

УЄФА буде представлена шістьма клубами, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, АФК та КАФ – трьома, а ще один колектив приїде від Океанії.

Перші сім учасників клубного ЧС серед жінок

  • Барселона (Іспанія);
  • Арсенал (Англія);
  • Америка (Мексика);
  • Готем (США);
  • Ухань (Китай);
  • Корінтіанс (Бразилія);
  • Наегохян (Північна Корея);

Зазначається, що решту учасників оголосять пізніше.

Раніше повідомлялось, що зіркова іспанська футболістка завела акаунт на Onlyfans.

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