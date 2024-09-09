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Чехія — України: стали відомі коментатори на матч Ліги націй

Олександр Булава — 9 вересня, 23:05
Чехія — України: стали відомі коментатори на матч Ліги націй
Фото: Дан Балашов

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 2-го туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Чехії.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок на MEGOGO прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі служать в лавах Збройних сил України.

Водночас на телеканалах Суспільного Мовлення на матчі "синьо-жовтих" працюватимуть коментатори Віталій Кравченко і Сергій Лук'яненко.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 вересня, на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Напередодні Сергій Ребров анонсував повернення вінгера Челсі Михайла Мудрика в заявку збірної України.

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