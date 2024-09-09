Чехія — України: стали відомі коментатори на матч Ліги націй

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 2-го туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Чехії.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок на MEGOGO прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі служать в лавах Збройних сил України.

Водночас на телеканалах Суспільного Мовлення на матчі "синьо-жовтих" працюватимуть коментатори Віталій Кравченко і Сергій Лук'яненко.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 вересня, на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Напередодні Сергій Ребров анонсував повернення вінгера Челсі Михайла Мудрика в заявку збірної України.