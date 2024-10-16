Визначилася дата жеребкування відбору на ЧС-2026

Жеребкування кваліфікаційного етапу чемпіонату світу 2026 з футболу відбудеться 13 грудня 2024 року.

Про це повідомляє УЄФА.

Зазначається, що церемонія буде проведена в Цюриху, Швейцарія. 52 учасників розподілять на 12 груп по чотири та п’ять команд.

Групи з п'ятьма учасниками розпочнуть відбір у березні, а учасники квартеті стартують вже у вересні. Останні поєдинки групового етапу відбору відбудуться в листопаді 2025-го. 12 переможців груп отримають пряму путівку на турнір, який відбудеться у Канаді, США та Мексиці з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Ще 4 учасники ЧС від Європи визначаться у плейоф, який пройде у форматі "фіналу чотирьох". До 12 команд, які посядуть друге місце у груповому етапі кваліфікації, приєднаються 4 найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/25, які не посіли перше чи друге місце на груповому етапі кваліфікації. Поєдинки плейоф етапу заплановані на березень 2026 року.

Нагадаємо, збірна України після проведення жовтневих матчів Ліги націй втратила шанси потрапити до першого кошика під час жеребкування кваліфікації до ЧС-2026.