Визначилися півфінальні пари Євро-2026 U-17

У понеділок, 1 червня, на чемпіонаті Європи 2026 U-17 відбулися останні матчі 3-го туру, за підсумками яких визначилися півфінальні пари.

У групі В збірна Франції розгромила однолітків із Чорногорії з рахунком 5:0. В іншому поєдинку Данія та Італія у гольовій перестрілці не визначили переможця – 3:3. З квартету В до півфіналу вийшли Італія, яка набрала 7 очок, та Франція (6 балів). Команди Данії (3 очка) та Чорногорії завершили турнір на груповій стадії.

Напередодні з групи А до півфіналу пробилися Бельгія та Іспанія, які набрали по 6 очок. Натомість Хорватія (6 балів) та господарі чемпіонату Естонія (0) вибули з боротьби за медалі.

Півфінальні пари Євро-2026 U-17:

Бельгія – Франція

Італія – Іспанія

Матчі 1/2 фіналу Євро-2026 відбудуться 4 червня у Таллінні. Фінальний поєдинок континентального турніру запланований на 7 червня у столиці Естонії.