Гласнера визнали найкращим тренером місяця в АПЛ

Найкращим тренером вересня в АПЛ було визнано наставника Кристал Пелас Олівера Гласнера.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У боротьбі за нагороду Гласнер випередив іспанських фахівців Мікеля Артету (Арсенал) та Жузепа Гвардіолу (Манчестер Сіті), а також французького наставника Сандерленда Режіса Ле Брі.

У вересні Кристал Пелес провів три матчі в АПЛ, у яких здобув дві перемоги (над Вест Гемом і Ліверпулем), а також зіграв унічию із Сандерлендом.

Гласнер був визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ уперше в кар’єрі. 51-річний австрійський фахівець очолює Кристал Пелес з лютого 2024 року. Він привів команду до перемог у Кубку та Суперкубку Англії 2025 року.

Раніше найкращим гравцем вересня визнали Ерлінга Голанда.