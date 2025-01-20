Визначилася пара коментаторів матчу Галатасарай – Динамо у Лізі Європи

У вівторок, 21 січня, після тривалої паузи повернеться єврокубковий футбол.

Одним таким матчем стане зустріч Галатасарая та Динамо у межах сьомого туру основного етапу Ліги Європи-2024/25. Стартовий свисток цього поєдинку запланований на 17:30 за київським часом.

Цей та інші поєдинки основного раунду Ліги Європи та Ліги чемпіонів покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Галатасарай – Динамо прокоментують Віталій Волочай та Віталій Похвала. О 16:50 розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Володимиром Кобельковим. Запрошеними гостями стануть футбольний блогер та комік Олег Маслюк і ексгравець збірної України Олександр Головко.

Того ж вечора в рамках Ліги чемпіонів відбудеться матч Атлетико – Баєр. Початок – о 22:00. На матчі працюватимуть коментатори Сергій Лук’яненко і Олександр Новак. О 21:35 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки".

MEGOGO

Трансляцію обох матчів можна знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру киян з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в турнірній таблиці Ліги Європи, та вже втратила шанси пройти в наступний етап. Галатасарай йде на 6-му місці з 12 очками в активі.

Баєр набрав 13 пунктів та посідає 4 сходинку в загальній таблиці Ліги чемпіонів. Мадридський Атлетико йде 11-м, здобувши 12 балів.