Тренер Руха: Долю матчу з Карпатами вирішив один стандарт

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов вважає, долю матчу 10 туру чемпіонату України з Карпатами визначив стандарт після якого був забитий гол.

Цитує тренера пресслужба львівського клубу.

Пономарьов вважає, що деякі молоді гравці його команди не були психологічно готові до дербі.

"Для Руху важливий кожен матч і важливо здобувати позитивний результат у кожній грі. Так, це був принциповий поєдинок, але в чемпіонаті всі перемоги, нічиї та поразки оцінюються однаково – в 3, 1 та 0 очок. Наші футболісти отримали неоціненний досвід, адже раніше вони не грали в таких емоційних матчах. Можливо, не всі були психологічно готовими до цієї гри, бо молодим гравцям важко грати під таким тиском. Переконаний, що такі матчі підійматимуть рейтинг нашого чемпіонату.

Це не був складний тактичний матч, а більш емоційна гра. Обидві команди намагались грати раціонально. Хоча було багато моментів, тому поєдинок був видовищним. В деяких епізодах Руху просто не вистачило везіння", – зазначив Пономарьов.