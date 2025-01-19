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Миколенко – в основі Евертона на матч проти Тоттенгема

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 15:07
Миколенко – в основі Евертона на матч проти Тоттенгема
Віталій Миколенко
Getty images

Віталій Миколенко вийде в основному складі Евертона на матч 22 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Зазначимо, що це 16 вихід в основі для захисника збірної України. Ще у двох матчах Миколенко з'являвся на заміну та два поєдинки пропустив через ушкодження.

У сезоні-2024/25 Віталій зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом – проти Донкастера в Кубку ліги.

Поєдинок з Тоттенгемом розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Раніше Віктор Циганков дізнався свою оцінку за матч проти Севільї, в якому вперше за довгий час вийшов в основному складі.

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