Миколенко: Це просто нещасний випадок

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко відреагував на своє ушкодження в товариському матчі проти Молдови (4:0).

Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Я був розлючений, тому що тижнями готувався до цього матчу, адже це остання гра перед Євро, і травмувався на рівному місці. Це було важко морально, але команда підтримала мене і мені приємно, що у мене є такі "тімейти".

Це просто нещасний випадок. Після ушкодження я вирішив спробувати вийти на поле, пробігтися, зрозуміти чи болить мені, чи ні. Таки не міг на ногу ступати й попросив заміну.

Мені дуже приємно, що вболівальники підтримали мене, зробивши Левом Матчу. Для мене це важливо. Сподіваюся, що відновлюся якнайшвидше. Не скажу, коли я повернуся, бо ще сам не знаю", — сказав Миколенко.