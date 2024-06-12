Миколенко: Це просто нещасний випадок
Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко відреагував на своє ушкодження в товариському матчі проти Молдови (4:0).
Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.
"Я був розлючений, тому що тижнями готувався до цього матчу, адже це остання гра перед Євро, і травмувався на рівному місці. Це було важко морально, але команда підтримала мене і мені приємно, що у мене є такі "тімейти".
Це просто нещасний випадок. Після ушкодження я вирішив спробувати вийти на поле, пробігтися, зрозуміти чи болить мені, чи ні. Таки не міг на ногу ступати й попросив заміну.
Мені дуже приємно, що вболівальники підтримали мене, зробивши Левом Матчу. Для мене це важливо. Сподіваюся, що відновлюся якнайшвидше. Не скажу, коли я повернуся, бо ще сам не знаю", — сказав Миколенко.
Оборонець отримав ушкодження на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.
Нагадаємо, на Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.