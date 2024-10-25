Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екстренер Колоса назвав фаворита матчу Динамо – Шахтар

Олександр Булава — 25 жовтня, 16:58
Екстренер Колоса назвав фаворита матчу Динамо – Шахтар

Колишній головний тренер Колоса Ярослав Вишняк вважає, що Динамо буде фаворитом матчу з Шахтарем у межах 11 туру чемпіонату України.

Цитує тренера "Український футбол".

"Становище у турнірній таблиці змушує Шахтар йти вперед, їм треба перемагати, оскільки відстань від киян чимала. Думаю, що "гірники гратимуть першим номером, що дозволить Динамо діяти завдяки власним козирям – швидкі переходи, контратаки. Тому, як на мене, фаворитом у цьому матчі є команда Олександра Шовковського, яка перебуває у домашніх умовах", – зазначив Вишняк.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 27 жовтня у Києві, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок – о 18:00 за київським часом.

Напередодні "гірники" поступилися лондонському Арсеналу у матчі 3 туру Ліги чемпіонів, а кияни зазнали поразки від Роми у 3 турі Ліги Європи.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Ярослав Вишняк Шахтар Донецьк

Динамо Київ

Динамо Київ – Шахтар: онлайн-трансляція
Гецко: Футбол у виконанні Роми та Динамо спонукав до сну
Михавко пояснив пенальті у матчі з Ромою
Динамо – Шахтар: анонс центрального матчу 11 туру УПЛ
Ващук: Динамо з Шахтарем готові до Класичного

Останні новини