Екстренер Колоса назвав фаворита матчу Динамо – Шахтар

Колишній головний тренер Колоса Ярослав Вишняк вважає, що Динамо буде фаворитом матчу з Шахтарем у межах 11 туру чемпіонату України.

Цитує тренера "Український футбол".

"Становище у турнірній таблиці змушує Шахтар йти вперед, їм треба перемагати, оскільки відстань від киян чимала. Думаю, що "гірники гратимуть першим номером, що дозволить Динамо діяти завдяки власним козирям – швидкі переходи, контратаки. Тому, як на мене, фаворитом у цьому матчі є команда Олександра Шовковського, яка перебуває у домашніх умовах", – зазначив Вишняк.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 27 жовтня у Києві, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок – о 18:00 за київським часом.

Напередодні "гірники" поступилися лондонському Арсеналу у матчі 3 туру Ліги чемпіонів, а кияни зазнали поразки від Роми у 3 турі Ліги Європи.