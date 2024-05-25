Вище тільки Челсі: Шахтар потрапив у специфічний світовий рейтинг

Донецький Шахтар потрапив у світовий рейтинг клубів, які мають найбільший середній показник терміну чинних контрактів з футболістами.

Дані були опубліковані на сайті Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

Гірники посіли друге місце в рейтингу. Середній показник донеччан складає 3.25 роки. Лідером став лондонський Челсі (4.11).

Зазначимо, контракт українського вінгера Михайла Мудрика в Челсі діє до 2031 року.

Раніше ми повідомляли, що львівський Рух потрапив у рейтинг найстабільніших команд світу.