Вище тільки Челсі: Шахтар потрапив у специфічний світовий рейтинг
Донецький Шахтар потрапив у світовий рейтинг клубів, які мають найбільший середній показник терміну чинних контрактів з футболістами.
Дані були опубліковані на сайті Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).
Гірники посіли друге місце в рейтингу. Середній показник донеччан складає 3.25 роки. Лідером став лондонський Челсі (4.11).
Зазначимо, контракт українського вінгера Михайла Мудрика в Челсі діє до 2031 року.
Раніше ми повідомляли, що львівський Рух потрапив у рейтинг найстабільніших команд світу.