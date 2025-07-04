Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Чотири рази вигравав Лігу Європи: експівзахисник Севільї завершив кар’єру

Андрій Мошкун — 4 липня 2025, 21:09
Чотири рази вигравав Лігу Європи: експівзахисник Севільї завершив кар’єру
Вісенте Іборра
Instagram

Центральний півзахисник Вісенте Іборра оголосив про завершення карʼєри.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Іборра – вихованець Леванте і останній сезон провів саме у рідному клубі, з яким вийшов у Ла Лігу.

У сезоні 2024/25 опорний півзахисник забив 1 гол у 26 матчах. Протягом карʼєри Іборра також грав за Севілью, Вільярреал, Лестер і Олімпіакос.

У складі Севільї чотири рази вигравав Лігу Європи.

Раніше експівзахисник каталонської Барселони та національної збірної Хорватії Іван Ракитич вирішив завершити кар’єру.

Завершення кар'єри Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леванте Севілья Вісенте Іборра

Останні новини