Чотири рази вигравав Лігу Європи: експівзахисник Севільї завершив кар’єру

Центральний півзахисник Вісенте Іборра оголосив про завершення карʼєри.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Іборра – вихованець Леванте і останній сезон провів саме у рідному клубі, з яким вийшов у Ла Лігу.

У сезоні 2024/25 опорний півзахисник забив 1 гол у 26 матчах. Протягом карʼєри Іборра також грав за Севілью, Вільярреал, Лестер і Олімпіакос.

У складі Севільї чотири рази вигравав Лігу Європи.

Раніше експівзахисник каталонської Барселони та національної збірної Хорватії Іван Ракитич вирішив завершити кар’єру.