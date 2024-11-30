Вірю, що Степанов виросте в топфорварда: екстренер Шахтаря U-15 – про свого вихованця

Колишній тренер академії Шахтаря Олександр Максимов пророкує велике майбутнє своєму експідопічному Артему Степанову.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Це доволі збалансований футболіст. Враховуючи його фізичні дані (антропометрія, швидкість, координованість), техніку та тактичне розуміння – то має вирости у дуже серйозного гравця. Ще у Шахтарі було видно, що потенціал дуже високий. Клуб серйозно розраховував на нього, але війна внесла свої корективи.

Вірю, що він виросте в одного з топфорвардів. Чи можна вважати, що Степанов був у Шахтарі проєктним гравцем? Сто відсотків", – сказав Максимов.