Вірю, що Степанов виросте в топфорварда: екстренер Шахтаря U-15 – про свого вихованця
Колишній тренер академії Шахтаря Олександр Максимов пророкує велике майбутнє своєму експідопічному Артему Степанову.
Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.
"Це доволі збалансований футболіст. Враховуючи його фізичні дані (антропометрія, швидкість, координованість), техніку та тактичне розуміння – то має вирости у дуже серйозного гравця. Ще у Шахтарі було видно, що потенціал дуже високий. Клуб серйозно розраховував на нього, але війна внесла свої корективи.
Вірю, що він виросте в одного з топфорвардів. Чи можна вважати, що Степанов був у Шахтарі проєктним гравцем? Сто відсотків", – сказав Максимов.
Днями Степанов дебютував за Баєр у Лізі чемпіонів. Хабі Алонсо випустив 17-річного українця на поле на 73-й хвилині, коли "фармацевти" вже забезпечили собі розгромну перемогу 5:0 над Зальцбургом.