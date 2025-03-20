Без Петракова не пішло: огляд матчу Вірменія – Грузія

У четвер, 20 березня, відбулись перші матчі плейоф Ліги націй. В одному з них в Єревані збірна Вірменії приймала Грузію.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь гостей.

Огляд матчу:

Ліга націй – Плейоф

20 березня

Вірменія – Грузія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Кочарашвілі, 0:2 – 37 Мікаутадзе, 0:3 – 59 Мікаутадзе

Героєм гри став нападник французького Ліона Жорж Мікаутадзе, який оформив дубль. Ще одним гол собі в актив записав хавбек Леванте Георгі Кочорашвілі.

Для нідерландського фахівця Джона Ван'т Схіпа це був дебютний матч на чолі збірної Вірменії. Певний час національну команду цієї країни очолював українець Олександр Петраков. Український тренер пішов у відставку в жовтні минулого року після поразки від Північної Македонії.