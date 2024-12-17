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Найкращий гравець у світі: Вінісіус – про нагороду ФІФА

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 23:03
Найкращий гравець у світі: Вінісіус – про нагороду ФІФА
Вінісіус Жуніор
Instagram/vinijr

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор відреагував на перемогу в номінації найкращого гравця 2024 року за версією ФІФА.

Про це він розповів в Instagram.

"Прийшов, побачив, переміг.
Я пишу це сьогодні тому маленькому хлопчику, який спостерігав за тим, як багато його кумирів піднімають цей приз. Його час настав. Точніше, настав мій час сказати: так, я найкращий гравець світу, і за це я вперто боровся.

Вони намагалися і продовжують намагатись принизити мене, знецінити. Але вони не готові. Ніхто не може вказувати мені, за що боротися, як поводитися. Коли я жив у Сан-Гонсалу, системі було начхати на мене. Вона майже поглинула мене.

Я переміг заради себе та сім'ї. На цьому шляху мене підтримували Фламенгу, Реал, збірна Бразилії, сотні моїх товаришів по команді, люди, які супроводжують мене щодня в рутині, і ті, хто захоплюється мною.

Найкращий гравець у світі", – написав Вінісіус.

Зазначимо, що Вінісіус не зумів здобути іншу престижну нагороду – "Золотий м'яч". Хавбек Манчестер Сіті Родрі обійшов вінгера мадридців на 41 бал.

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