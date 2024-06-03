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Захисник Реала повернеться в Шахтар

Владислав Уткін — 3 червня, 17:52
Захисник Реала повернеться в Шахтар

Бразильський захисник Вінісіус Тобіас, орендований мадридським Реалом, влітку повернеться в донецький Шахтар.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

"Вершкові" ухвалили рішення не активувати опцію викупу правого захисника. Гравець повернеться до Шахтаря та проведе з клубом передсезонні збори. Зазначається, що футболіст може залишитися у складі "гірників".

Додамо, що 20-річний бразилець із весни 2022 року виступав здебільшого за молодіжну команду мадридців. За основну команду Реала футболіст провів лише один матч — у третьому раунді Кубка Іспанії проти Арандини (3:1).

Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, які гравці можуть повернутися до команди.

Реал Мадрид Вінісіус Тобіас Шахтар Донецьк

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