Захисник Реала повернеться в Шахтар
Бразильський захисник Вінісіус Тобіас, орендований мадридським Реалом, влітку повернеться в донецький Шахтар.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
"Вершкові" ухвалили рішення не активувати опцію викупу правого захисника. Гравець повернеться до Шахтаря та проведе з клубом передсезонні збори. Зазначається, що футболіст може залишитися у складі "гірників".
Додамо, що 20-річний бразилець із весни 2022 року виступав здебільшого за молодіжну команду мадридців. За основну команду Реала футболіст провів лише один матч — у третьому раунді Кубка Іспанії проти Арандини (3:1).
Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, які гравці можуть повернутися до команди.