Захисник Реала повернеться в Шахтар

Бразильський захисник Вінісіус Тобіас, орендований мадридським Реалом, влітку повернеться в донецький Шахтар.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

"Вершкові" ухвалили рішення не активувати опцію викупу правого захисника. Гравець повернеться до Шахтаря та проведе з клубом передсезонні збори. Зазначається, що футболіст може залишитися у складі "гірників".

🚨⚪️ Real Madrid have decided NOT to trigger the buy option clause for Brazilian right back Vinicius Tobias.



2004 born RB will return to Shakhtar Donetsk and start pre-season there with chances to stay at the club. pic.twitter.com/UgZBJsqFyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024

Додамо, що 20-річний бразилець із весни 2022 року виступав здебільшого за молодіжну команду мадридців. За основну команду Реала футболіст провів лише один матч — у третьому раунді Кубка Іспанії проти Арандини (3:1).

Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, які гравці можуть повернутися до команди.