"Золота какашка" для Вінісіуса: у Валенсії встановили скандальну статую лідера Реала

Футболіст збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор став головним героєм неоднозначної нагороди у Валенсії.

На щорічному фестивалі Фальяс, який проходитиме з 15 по 19 березня, представлять його статую, але з несподіваним акцентом.

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Автор роботи, художник Віктор Наварро, вирішив зробити відсилання до Золотого м'яча, назвавши скульптуру "Cagallo D'Or" – "Золота какашка". Головна деталь витвору – позолочені фекалії на руці гравця.

Наварро пояснив, що робота символізує "крокодилячі сльози" футболіста та реакцію фанатів Реала, які підтримують його у спірних ситуаціях.

За традицією фестивалю, більшість фігур наприкінці урочистостей спалюють, символізуючи прихід весни. Проте найкращу статую за вибором глядачів можуть залишити.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного бразильця 8 голів та 5 асистів в 15 матчах Ла Ліги.