Лідер Зорі може продовжити кар'єру в команді Першої ліги
Денис Антюх
Зоря Луганськ
Наступним клубом вінгера луганської Зорі Дениса Антюха може стати представник Першої ліги України.
Про це у програмі "ТаТоТаке" розповів журналіст Михайло Співаковський.
Зоря відсторонила Антюха від матчів першої команди через відмову продовжувати контракт. Але в останній грі (1:3 від Шахтаря в УПЛ) він був на лаві запасних.
За інформацією джерела, "чорно-білі" зробили 27-річному гравцеві покращену пропозицію.
Проте в нього буде ще один варіант – українцем зацікавився Металіст 1925. Саме харківський колектив вважається головним претендентом на підписання Антюха.
Цікаво, що Металіст 1925 очолює Патрік ван Леувен, який працював з Денисом Антюхом у Зорі в сезоні-2022/23.
Нагадаємо, що контракт Антюха із Зорею розрахований до літа 2025 року.