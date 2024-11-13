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Лідер Зорі може продовжити кар'єру в команді Першої ліги

Олексій Погорелов — 13 листопада 2024, 13:05
Лідер Зорі може продовжити кар'єру в команді Першої ліги
Денис Антюх
Зоря Луганськ

Наступним клубом вінгера луганської Зорі Дениса Антюха може стати представник Першої ліги України.

Про це у програмі "ТаТоТаке" розповів журналіст Михайло Співаковський.

Зоря відсторонила Антюха від матчів першої команди через відмову продовжувати контракт. Але в останній грі (1:3 від Шахтаря в УПЛ) він був на лаві запасних.

За інформацією джерела, "чорно-білі" зробили 27-річному гравцеві покращену пропозицію.

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Проте в нього буде ще один варіант – українцем зацікавився Металіст 1925. Саме харківський колектив вважається головним претендентом на підписання Антюха.

Цікаво, що Металіст 1925 очолює Патрік ван Леувен, який працював з Денисом Антюхом у Зорі в сезоні-2022/23.

Нагадаємо, що контракт Антюха із Зорею розрахований до літа 2025 року.

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