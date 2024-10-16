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Мілан націлився на вінгера збірної Італії

Олег Дідух — 16 жовтня, 17:50
Мілан націлився на вінгера збірної Італії
Доменіко Берарді
ФК Сассуоло

Мілан планує інвестувати кошти в посилення складу команди в січневе трансферне вікно. Однією із пріоритетних кандидатур для клубу є Доменіко Берарді з Сассуоло.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Вінгер збірної Італії зовсім недавно відновився від розриву ахіллового сухожилля, через який він пропустив 7 місяців. Берарді не хоче залишатися в Серії В і розуміє, що у віці 30-років це може бути його останній шанс попробувати свої сили у топклубі.

При цьому, трансфер італійця можливий тільки в тому випадку, якщо Мілан продасть Самуеля Чуквуезе, який так і не зміг проявити себе після відходу із Вільярреала.

Трансферна вартість Берарді оцінюється в 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан готовий відпустити Давіде Калабрію вільним агентом.

Берарді Мілан Сассуоло

Мілан

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