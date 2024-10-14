Мілан готовий відпустити капітана команди вільним агентом

Захисник і капітан Мілана Давіде Калабрія, скоріше за все, покине клуб на правах вільного агента влітку 2025 року.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт Калабрії розрахований до літа 2025 року. Підписання нової угоди не є пріоритетом для Мілана на даний момент. Сторони уже протягом кількох місяців не ведуть жодних переговорів.

Калабрія є вихованцем Мілана, за першу команду виступає з 2015 року. В поточному сезоні 27-річний захисник взяв участь у трьох матчах в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

За кар’єру Калабрія провів 7 матів за збірну Італії. Трансферна вартість гравця оцінюється в 13 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що форвард Мілана Лука Йович може перейти в Рому.