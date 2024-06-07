Прихід Конте поставив під сумнів майбутнє одного з лідерів Наполі

Після того, як Антоніо Конте очолив Наполі, майбутнє Маттео Політано в команді стало невизначеним.

Про це повідомляє Ніколо Скіра у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, наступним клубом 30-річного вінгера може стати Рома. "Вовки" вже зробили запит на інформацію про Маттео.

У сезоні-2023/24 Політано взяв участь у 48 матчах. На його рахунку 9 голів та 8 асистів.

Варто зазначити, що раніше Політано грав під керівництвом Конте в Інтері. Втім, у 2020 році його віддали в оренду в Наполі. Згодом "партенопеї" викупили гравця.