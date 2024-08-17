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ПСЖ заплатив 50 млн євро за молодого таланта Ренна

Руслан Травкін — 17 серпня, 12:42
ПСЖ заплатив 50 млн євро за молодого таланта Ренна
Дезіре Дуе
ФК ПСЖ

ПСЖ оголосив про трансфер 19-річного лівого вінгера Дезіре Дуе.

Перехід підтверджено на сайті паризького клубу.

Трансфер ПСЖ обійшовся в 50 млн євро. Ренн може отримати ще 10 млн євро у вигляді бонусів. Гравець та клуб підписали 5-річний контракт.

Дуе приєднався до Ренна ще у 2011 році. Загалом за клуб у Лізі 1 він відіграв 57 поєдинків, у яких забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.

На Олімпійських іграх-2024 забив 1 гол у 5 матчах. Збірна Франції з ним у складі здобула срібло, поступившись у вирішальній грі іспанцям.

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