Вінгер Челсі попрощався із клубом перед трансфером у Арсенал

Вінгер Челсі Ноні Мадуеке попрощався із клубом перед переходом до іншої лондонської команди, Арсеналу.

Відповідне повідомлення англійський півзахисник залишив у Instagram.

"Шановний футбольний клуб Челсі, я хочу подякувати вам за останні 3 роки. Дякую всім співробітникам, які допомагали мені протягом цього часу. Дякую моїм товаришам по команді за все, я залишаю клуб з любов'ю та повагою до вас. Ми досягли так багато цього сезону, і я щиро бажаю вам тільки найкращого.

Енцо Мареска, для мене було честю грати під вашим керівництвом, дякую за те, що намагалися зробити мене кращим гравцем і людиною. Наостанок дякую кожному вболівальнику Челсі. Дякую за любов, похвалу, а також критику, я ціную все це. Я залишаю це місце, маючи тільки теплі спогади».

Напередодні стало відомо, що Арсенал та Челсі погодили перехід 23-річного вінгера. Ця новина дуже не сподобалась фанатам "канонірів", через що вони створили петицію проти цього переходу. Також біля стадіону "Емірейтс" з'явилося графіті з написом "#ArtetaOut".

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.