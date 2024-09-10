Ямал визнаний найкращим молодим гравцем Ла Ліги у серпні

Вінгер Барселони Ламін Ямал був визнаним найкращим молодим гравцем чемпіонату Іспанії сезону-2024/25 у серпні.

Про це повідомляє пресслужба Ла Ліги.

Зазначимо, що у перших 4 матчах сезону 17-річний футболіст відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 4 результативні передачі. Наразі він є лідером чемпіонату за кількістю асистів.

Іншими претендентами були: Пабло Барріос (Атлетико), Крістантус Уче (Хетафе), Рауль Моро (Вальядолід) та Алехо Веліс (Еспаньйол).

Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони та збірної Іспанії Ямал потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на престижну нагороду.