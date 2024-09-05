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Ламін Ямал — про Мессі: Порівняння з найкращими в історії означає, що ти робиш усе правильно

Володимир Кук — 5 вересня, 18:44
Ламін Ямал — про Мессі: Порівняння з найкращими в історії означає, що ти робиш усе правильно
Ламін Ямал
ФК Барселона

Вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував те, що його порівнюють з Ліонелем Мессі та заявив, що на це не треба звертати уваги.

Його слова передає Marca.

"Найголовніше не звертати уваги. Порівняння з найкращими в історії означає, що ти робиш усе правильно.
Мене це не турбує, але я намагаюся бути собою. Найважливіше створити спадщину", сказав Ямал.

У складі "блаугранас" Ямал у сезоні-2023/24 відіграв 50 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 9 результативних передач. На переможному чемпіонаті Європи-2024 зіграв 7 поєдинків, у яких зумів забити 1 м'яч та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, раніше 17-річний іспанець потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.

Барселона Золотий м'яч Іспанія Євро-2024 Ламін Ямал

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