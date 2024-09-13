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Ямал: Я хочу стати легендою Барселони

Володимир Кук — 13 вересня, 00:19
Ямал: Я хочу стати легендою Барселони
Ламін Ямал
ФК Барселона

Вінгер Барселони Ламін Ямал поділився планами на свою кар'єру та заявив, що він хоче стати легендою "блаугранас".

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я хочу ніколи не покидати Барсу. Я хочу стати легендою цього клубу", сказав Ямал.

17-річний Ямал є вихованцем каталонської Барселони, загалом він уже провів 55 матчів за головну команду, у яких відзначився 8 забитими м'ячами та віддав 13 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на престижну нагороду.

Барселона Ламін Ямал

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