Саньоль: Проти України буде складна гра, але мої гравці готові до матчу
Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль заявив, що його команда готова до матч матчу 3 туру Ліги націй УЄФА-2024/25 проти України.
Його слова наводить сайт Worldsport.ge.
"У збірної України поганий старт? Смуга невдалих матчів не означає, що вона може тривати. Україна – сильна команда, яка складається з індивідуально сильних гравців високого рівня.
Найголовніше буде, щоб наші гравці максимально себе проявили. Ми знаємо, що це буде складна гра, але наша команда готова до цього матчу.
Я задоволений ставленням моїх гравців. Як і в попередні місяці, панує така ж атмосфера і бажання показати себе з найкращого боку. У футболі можна програвати, але головне – максимально проявити свої здібності.
Чесно кажучи, ми зараз не замислюємося про своє становище в групі. Всі три команди, з якими нам належить грати в групі, вийшли на чемпіонат Європи напряму, ми пройшли плейоф і все це свідчить про те, наскільки у нас суперники високого рівня.
Головне – показати свою гру. Попереду нас чекають 4 важкі матчі, але наша мета, звичайно, набрати якомога більше очок" – сказав Саньоль.
Збірна Грузії у вересневих матчах Ліги націй обіграла Чехію (4:1) та Албанію (1:0).
Нагадаємо, матч проти Грузії збірна України проведе 11 жовтня (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.