Циганков розпочне у стартовому складі матч проти Райо Вальєкано

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 7 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

26-річний українець проведе свій п'ятий матч за іспанську команду у поточному сезоні. На його рахунку – 1 гол та 1 асист.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Напередодні каталонці поступились Валенсії. Для них це була третя поразка у чемпіонаті Іспанії. Наразі іспанський клуб за 6 матчів набрав 7 з 18 можливих очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці.