Циганков розпочне у стартовому складі матч проти Райо Вальєкано
Віктор Циганков
ФК Жирона
Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 7 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
26-річний українець проведе свій п'ятий матч за іспанську команду у поточному сезоні. На його рахунку – 1 гол та 1 асист.
Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Напередодні каталонці поступились Валенсії. Для них це була третя поразка у чемпіонаті Іспанії. Наразі іспанський клуб за 6 матчів набрав 7 з 18 можливих очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці.