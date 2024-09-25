Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Циганков розпочне у стартовому складі матч проти Райо Вальєкано

Олександр Булава — 25 вересня, 19:00
Циганков розпочне у стартовому складі матч проти Райо Вальєкано
Віктор Циганков
ФК Жирона

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 7 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

26-річний українець проведе свій п'ятий матч за іспанську команду у поточному сезоні. На його рахунку – 1 гол та 1 асист.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Напередодні каталонці поступились Валенсії. Для них це була третя поразка у чемпіонаті Іспанії. Наразі іспанський клуб за 6 матчів набрав 7 з 18 можливих очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці.

Жирона Віктор Циганков

Жирона

Мічел — про матч з Валенсією: Ця поразка була незаслуженою
Реал Луніна декласував Еспаньйол, Валенсія перемогла Жирону Циганкова у матчі 6 туру Ла Ліги
Жирона Циганкова відправиться в гості до Валенсії, Реал зіграє з Еспаньйолом у 6 турі Ла Ліги
Мічел: Іноді графік матчів не дає гравцям змоги нормально відновитися
Шахтар опинився в середині турнірної таблиці Ліги чемпіонів після першого туру

Останні новини