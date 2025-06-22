Я більше не витримаю тут, – вихованець Шахтаря розкритикував футбольну інфраструктуру в Косово

Вихованець Шахтаря та колишній півзахисник Олімпіка, Чорноморця і низки закордонних клубів Владислав Хомутов розкритикував футбольну інфраструктуру в Косово.

Його слова передає Український футбол.

"Інфраструктура в Косово дуже страждає. Тут одна гра – натуральне поле, друга – синтетичне, третя – знову натуральне. Щоб сильно не вбивати натуральне ігрове поле, наша команда чотири з п’яти днів тренувалася на синтетиці. Як таке можливо? Це максимальний мінус для м’язів спини та колін.

Я попрощався, бо хочу спробувати потрапити в іншу країну та інше середовище, знайти кращі умови за інфраструктурою, хоча в мене й статистика в минулому сезоні не дуже (15 матчів, 599 хвилин, 2 асисти). Готовий йти на перегляд, бо втомився психологічно. Я більше не витримаю тут", – сказав Хомутов.

Останньою командою півзахисника був Дукаджині саме з Косова. Проте нещодавно українець оголосив, що покине клуб. Це був другий прихід Хомутова у цю команду. Загалом за Дукаджині він зіграв 38 матчів, забив 3 голи та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, раніше вихованець Шахтаря Євген Гриценко, який зараз грає за Равшан, розповів, що рівень чемпіонату Таджикистану можна порівняти з Українською Прем'єр-лігою 20-річної давності.