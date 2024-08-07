Вихованець Динамо став гравцем Оболоні

Вихованець київського Динамо Віктор Блізніченко перейшов у склад Оболоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту з 21-річним вінгером не розголошуються. Раніше він грав за Динамо, Інгулець та Кривбас. У минулому сезоні за криворіжців він провів 11 матчів, у яких відзначився одним голом. У складі команди Динамо U-19 Блізніченко став чемпіоном України в сезоні 2018/19.

Нагадаємо, напередодні "пивовари" на останніх хвилинах гри втратили перемогу у матчі 1 туру Української Прем’єр-ліги-2024/25 проти Колоса.