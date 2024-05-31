Вихованець харківського футболу загинув через влучання ракети

Вихованець харківського футболу 29-річний Іван Харченко загинув після влучання ракети у п'ятиповерховий будинок у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Металіста 1925.

Зазначається, що це сталося у ніч на 31 травня. Внаслідок удару троє людей загинуло та ще 23 отримали поранення.

Харченко раніше займався в академії Металіста, виступав за його другу команду та Велику Багачку з однойменного селища на Полтавщині.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув колишній футболіст Прикарпаття Ігор Стахів.