Вихованець харківського футболу загинув через влучання ракети
Вихованець харківського футболу 29-річний Іван Харченко загинув після влучання ракети у п'ятиповерховий будинок у Харкові.
Про це повідомляє пресслужба Металіста 1925.
Зазначається, що це сталося у ніч на 31 травня. Внаслідок удару троє людей загинуло та ще 23 отримали поранення.
Харченко раніше займався в академії Металіста, виступав за його другу команду та Велику Багачку з однойменного селища на Полтавщині.
Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув колишній футболіст Прикарпаття Ігор Стахів.